Paura a Portici, dove una donna ha scaraventato in strada, dal quinto piano del suo palazzo, una grossa stufa ed altri oggetti. I fatti in Viale da Vinci, nel pieno centro cittadini, tra il via vai di passanti. Ad attirare l’attenzione sono state le prima urla delle persone che camminavano in strada, panico puro quando la donna ha lanciato una stufa elettrica.

Fortunatamente non ci sono feriti ma solo tanto spavento con la stufa che è caduta vicinissima ad alcune persone. Una pattuglia dei vigili è intervenuta per transennare la zona e calmare la donna che in cura da tempo per disturbi mentali.