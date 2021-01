Sospesa fino al 28 febbraio l’attivita’ didattica per tutti gli istituti superiori di Sorrento. Lo ha deciso il sindaco, Massimo Coppola, che ha firmato un’ordinanza con la quale proroga. C’è la sospensione dell’attivita’ didattica in presenza per tutti gli istituti di istruzione superiore cittadini fino al 28 febbraio. A differenza di quanto deciso precedentemente, che fissava al 1 febbraio il rientro in classe degli alunni dei licei “Gaetano Salvemini”, “Francesco Grandi” e dell’istituto polispecialistico “San Paolo”. Si va avanti quindi con una proroga. “Considerato che la diffusione del contagio da Covid-19 in ambito locale mantiene tuttora la sua criticità. E data la costanza dei casi rilevati” si legge nel provvedimento “e’ richiesta necessariamente l’insistenza di misure rigorose di contrasto. Ai fini della tutela della salute pubblica”.

L’ordinanza a Sorrento

“A Sorrento – spiega il primo cittadino nell’ordinanza – hanno sede scuole superiori che contano una rilevantissima platea scolastica di centinaia di studenti. Anche provenienti dagli altri centri della penisola sorrentina e dell’area stabiese-vesuviana”. “La ripresa delle attivita’ didattiche in presenza comporta inevitabilmente una movimentazione agli orari di ingresso e di uscita di un notevole flusso di studenti, soprattutto da e verso la stazione Circumvesuviana e le fermate degli autobus di linea, con una potenziale e grave incidenza di contatti ravvicinati, difficili da controllare e da arginare, anche per l’assenza di un sistema di trasporto dedicato”.