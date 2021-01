“Il Tar della Campania ha stabilito l’adeguamento alle disposizioni nazionali per quanto riguarda la scuola Primaria”. Lo ha annunciato sui social l’assessore regionale Lucia Fortini che ha aggiunto: “Si ricorda che la Regione aveva gia’ consentito l’attivita’ didattica in presenza fino alla terza classe elementare, cui si aggiungono ora anche la quarta e la quinta, a partire da domani 21 gennaio 2021. Restano in vigore le disposizioni regionali relative alla scuola secondaria di primo grado, le cui attivita’ in presenza restano pertanto sospese fino al 23 gennaio”.

Licei e superiori

E dunque: “Per la Secondaria di II grado si decidera’, come previsto nell’ordinanza regionale, dopo il 23 gennaio alla luce delle verifiche dell’Unita’ di Crisi”. L’assessore nello stesso post ha specificato: “Rispettiamo la sentenza del Tar”.