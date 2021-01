È passato a tre il numero degli alunni del Primo Circolo Didattico risultati positivi al Covid-19. Ancora una volta si tratta di casi di positività maturati al di fuori del contesto scolastico, quindi non imputabili alla riapertura delle scuole sul territorio comunale. Precedentemente altri casi erano stati riscontrati sia nel Secondo che nel Terzo Circolo Didattico cittadino. Così come nella scuola media statale “San Giovanni Bosco – Summa Villa”. Ad ogni positività la prassi seguita è stata la medesima. Sospensione della didattica in presenza e attivazione di quella a distanza per evitare qualsiasi rischio di focolaio. Sulla questione sicurezza delle scuole più volte è intervenuto il sindaco Salvatore Di Sarno.

Il sindaco

«L’apposita task force del comune – ha spiegato il primo cittadino – sta facendo rete tra istituzione comunale, dirigenti scolastici, medici e genitori e sta monitorando costantemente la situazione. Fuori alla scuola media non abbiamo avuto problemi di assembramento. Invece all’esterno di alcuni plessi delle elementari abbiamo riscontrato qualche raggruppamento. L’invito rivolto ai genitori è quello di non sostare molto tempo dinanzi ai plessi sia agli ingressi che alle uscite. Ad ottobre ho dovuto chiudere le scuole non perché non fossero sicure ma perché la curva era alta nel paese, con 40/50 casi giornalieri, a causa dei contagi extrascolastici e dei rientri. A scuola i rischi non sono maggiori rispetto alla piazza e al contagio che potrebbe benissimo verificarsi anche in altri ambienti chiusi».