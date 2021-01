Come da ordinanza sindacale, a Ottaviano lunedì 18 riprendono la didattica in presenza solo gli alunni delle prime e seconde classi della primaria. “La Regione Campania ha annunciato il ritorno in aula anche delle terze classi ma, ripeto, a Ottaviano riprenderanno da lunedì 18 gennaio solo le prime e le seconde classi della primaria”. Ad annunciarlo il sindaco Luca Capasso.

Il primo cittadino continua: “Stiamo prendendo tutte le decisioni in sinergia con l’Unità di crisi comunale, muovendoci con la massima prudenza. Aspettiamo l’ordinanza regionale per adeguare, eventualmente, il calendario delle prossime aperture”.