Con un’apposita ordinanza il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, ha disposto il ritorno alle lezioni in presenza anche delle classi terze, quarte e quinte della primaria. Quindi da domani lunedì 25 gennaio tutte le classi delle elementari torneranno a scuola. Differentemente dunque anche dal rientro delle medie così come ordinato dal Tar alla Regione Campania.

Con un successivo provvedimento saranno calendarizzate le aperture delle istituzioni scolastiche dei rimanenti ordini e gradi. “Insieme ai dirigenti scolastici abbiamo, infatti, deciso di procrastinare di qualche giorno l’apertura delle scuole medie per ragioni strettamente tecnico-organizzative. Relative anche alla ultimazione della consegna dei banchi monoposto previsti per il distanziamento sociale imposto dalle vigenti normative anti covid”, fa sapere il sindaco.

“Stiamo predisponendo tutta la documentazione per chiedere la presenza della Protezione civile fuori ai plessi, in modo da potenziare i controlli, tuttavia vi chiedo fin da ora il massimo rispetto delle regole sul distanziamento, sull’igiene e su tutti gli altri accorgimenti per prevenire il contagio. È fondamentale, infatti, che tutti i cittadini collaborino affinché tutto proceda per il meglio”.