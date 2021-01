Casi di positività al Covid: quattro classi del plesso Padri Redentoristi dell’istituto Angioletti poste in quarantena per 14 giorni. A comunicarlo è il dirigente scolastico dell’istituto, Rosaria Lo Priore, che ha disposto per oggi e domani due giorni di sanificazione di tutti i plessi del comprensivo. Giorni durante i quali «le attività didattiche non saranno interrotte ma continueranno a distanza con orario già applicato precedentemente».

Le quattro classi e i docenti «trascorsi i giorni di quarantena indicati dal dipartimento di prevenzione di Torre del Greco, spiega ancora la preside. Gli alunni delle classi interessate potranno rientrare regolarmente a scuola».