Tragico incidente stradale sul corso Italia a Quarto. Un centauro si è schiantato contro un bus della Ctp perdendo tragicamente la vita. A nulla è valso l’intervento del 118, per il cittadino extracomunitario di 43 anni non c’è stato nulla da fare. Sul posto la Municipale e i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale. Sotto shock l’autista del bus di linea.

I sindacati

Messaggio di cordoglio all’uomo deceduto da parte di Alfonso Langella e Ciro Montella, rispettivamente segretario generale e il coordinatore della Fit Cisl Campania. «Manifestiamo il nostro dolore per il centauro deceduto e per la sua famiglia, oltre che la vicinanza al collega autista ancora adesso sotto choc»