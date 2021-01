Tragico schianto nel tardo pomeriggio ad Avellino nella zona di Rione di San Tommaso. Una ragazza di 17 anni ha perso la vita nell’incidente stradale che ha visto coinvolta la Smart sulla quale viaggiava insieme alla sorella. Debora Prisco di Aiello del Sabato si è ritrovata sbalzata fuori dall’abitacolo. La citycar condotta dalla sorella Annabella – che nei mesi scorsi è stata protagonista di Uomini e Donne su Canale 5 – si è scontrata con un’altra auto. La 17enne è morta sul colpo.

I rilievi

Sul posto gli agenti della polizia municipale di Avellino, coordinati dal comandante Michele Arvonio per eseguire tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro. Un dramma enorme per la famiglia, così come per l’intera comunità irpina.