Un grave incidente stradale si è verificato in serata a Montoro. Un’auto con a bordo 4 ragazzi, tra cui due minorenni, si è disintegrata contro alcune fioriere.Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino per liberare gli occupanti dalle lamiere contorte della vettura. I 4 sono rimasti feriti e per loro è arrivata l’ambulanza per l’ospedale Moscati di Avellino.

Disagi per il traffico

La strada, via Risorgimento, chiaramente chiusa al traffico veicolare fino a quando ci sono state le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. L’arteria per diverse ore non è stata percorribile, fino al termine dei rilievi.