La Polizia Municipale è intervenuta stasera in un esercizio di ristorazione in via Amendola a San Giuseppe Vesuviano. Qui gli agenti hanno accertato che alcuni cittadini di nazionalità straniera stavano consumando la cena violando così le disposizioni anti Covid.

Le sanzioni

Elevate tre sanzioni di 280 euro oltre alla chiusura del locale per 5 giorni. Il Prefetto successivamente potrà applicare una chiusura fino a 30 giorni.