Controlli di polizia ambientale a San Giuseppe Vesuviano. Individuati quattro trasgressori che non hanno differenziato correttamente. Verbalizzati con sanzioni di 300 euro, in via Mattiuli e via Santa Maria La Scala. Ad annunciarlo sui social network è il sindaco Vincenzo Catapano, ancora impegnato per ridurre i rifiuti in città.

La task force

Già da qualche mese la polizia municipale si sta impegnando molto a trovare gli incivili della differenziata, mettendo anche le mani nei sacchetti. Le multe sono già qualche decine nel giro di una quarantina di giorni. I controlli, dunque, continuano.