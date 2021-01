«Abbiamo bisogno di aiuto per le spese mediche, Alessia ha una piccola bimba di 3 anni, e gli è stato diagnosticato un brutto male al cervello. Chiedo Aiuto per sostenere le spese mediche. Queste poche parole per la raccolta fondi intrapresa si gofoundme.com a sostegno della giovane mamma residente a San Gennaro Vesuviano. La 33enne ucraina, ma ormai da anni inserita nella comunità locale, chiede aiuto attraverso la piattaforma ed i suoi amici per curarsi dal cancro. Chi vuole partecipare alla raccolta fondi può CLICCARE QUI.

Il ricovero

La diagnosi, terribile, è di qualche giorno fa ed è molto grave. Sulla pagina della raccolta fondi è allegato anche il referto medico di Alessia. La donna si trova adesso ricoverata in neurochirurgia all’Ospedale del Mare dove a breve dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico. Poi le consuete terapie, con la speranza di poter sconfiggere il “mostro”