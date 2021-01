Rebus sull’inizio dei saldi di gennaio 2021 in Campania. La Confcommercio pubblica il calendario provvisorio con l’avvio il 5 gennaio. La Regione Campania smentisce: “Non c’è ancora la data di inizio dei saldi”, spiega. Insomma, a pochi giorni dall’avvio del nuovo anno non c’è ancora certezza di quando inizieranno i saldi. La Regione ha fissato proprio per lunedì 4 la riunione con le associazioni di categoria per decidere la data.

Ipotesi febbraio

“Ad oggi – chiarisce Palazzo Santa Lucia – non è fissata alcuna data per l’inizio dei saldi in Campania”. Insomma, quest’anno la stagione dei saldi nella regione meridionale partirà in ritardo, per colpa del Covid19 che ha mandato in ginocchio l’economia, soprattutto del comparto moda e abbigliamento. Molti negozianti sono stati chiusi in questi mesi a causa della zona rossa o arancione ed hanno la merce consegnata dai fornitori ancora invenduta. Insomma, rischia di slittare tutto a febbraio.