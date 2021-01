I carabinieri della Stazione di Vairano Scalo, nel corso di un servizio di controllo del territorio, a Caianello, hanno arrestato per furto due donne. M.V. di 32 anni e M.C. di 30 anni, entrambe rumene, domiciliate a Napoli. I militari dell’Arma le hanno sorprese dopo che, presso un supermercato in via Ceraselle, si erano impossessate di un cospicuo quantitativo di prodotti alimentari e di igiene della persona che avevano abilmente nascosto all’interno di un passeggino.

La merce

Recuperata l’intera refurtiva poi restituita all’avente diritto. Il bottino è di diverse centinaia di euro tra prodotti alimentari e altre di tipologie di merce. Una vera e proprio “spesa” che le due donne hanno provato a portarsi via senza pagare neppure un euro.