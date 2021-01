“Guardate questo video. È stato pubblicato su Tik Tok da un ragazzo di 22 anni che si è macchiato del reato di furto con scasso”. Secondo voi è normale che una piattaforma accetti simili contenuti? È possibile che non si metta un freno a queste forme di violenza e illegalità?”. A chiederselo è il consigliere regionale della Lega, Severino Nappi. Mentre i fatti, come postato nel filmato, sono accaduti a Nola. CLICCA QUI PER IL VIDEO.