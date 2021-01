La Campania in base ai dati è ancora in Zona Gialla, ma questo peggioramento dei dati, annunciato anche da De Luca in diretta, mette a rischio la Regione. Al momento la Campania ha un Rt pari 0,97. Arrivare ad uno significherebbe passare alla Zona Arancione che è dunque a dunque ad un passo. Appena una settimana fa la Campania aveva i numeri migliori con l’Rt pari a 0,76. Ora è tra le peggiori delle Regioni ancora inserite nell’area di colore Giallo.

Tutti i dati in Italia

Ecco come sono messe le altre regioni: Abruzzo, 0.81; Basilicata, 0.91; Calabria, 0.82; Campania, 0.97; Emilia Romagna, 0.77; Friuli Venezia Giulia, 0.68; Lazio, 0.73; Liguria, 0.87; Lombardia, 0.84; Marche, 0.88; Molise, 1.51; Piemonte, 0.82; provincia autonoma Bolzano, 0.8; provincia autonoma Trento, 0.56; Puglia, 0.9; Sardegna, 0.81; Sicilia, 0.98; Toscana, 0.95; Umbria, 0.96; Valle d’Aosta, 0.82; Veneto, 0.61.