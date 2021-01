«Anche l’ultima isola felice deturpata: in un territorio già duramente colpito dall’incuria e dal degrado sorge l’ennesima bomba ecologica, in via Domenico Morelli, a Boscotrecase». A denunciarlo sono un gruppo di cittadini della città vesuviana il quali rivolgono l’ennesimo appello alle autorità che «al momento, sembrano sorde al grido di aiuto della popolazione».

Il grido di dolore