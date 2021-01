Le famiglie No Dad non ci stanno alla possibilita’ che le scuole in Campania non riaprano il 7 gennaio e organizzano una protesta ‘informatica’. L’appello lanciato sui canali social dei vari gruppi No Dad invita le famiglie a un’azione di mailbombing da attuare oggi, dunque una vera invasione. L’obiettivo e’ ‘invadere’ le caselle di posta elettronica della segreteria del presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Poi anche quella dell’assessore all’Istruzione, Lucia Fortini, di mail in cui si chiede l’apertura delle scuole tutte, di ogni ordine e grado.

Ecco il testo

Il testo che sara’ inviato da tutti i partecipanti dice: “La Campania non puo’ piu’ costituire un’anomalia. Le scuole devono essere riaperte nel rispetto della Costituzione e delle normative nazionali”. E proprio oggi e’ prevista una riunione dell’Unita’ di crisi con l’assessore Fortini per fare il punto della situazione e decidere sulla riapertura della scuole in Campania.