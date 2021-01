Nella maggior parte dei clan di Napoli e provincia ci sono stati tentativi, spesso riusciti, di qualche affiliato di ottenere il sussidio mensile. Al punto che gli accertamenti delle “Fiamme gialle” si sono conclusi con un bilancio da brividi: 120 perquisizioni, 96 indagati, quasi un milione e 200mila euro sequestrati in beni, conti corrente e contanti, comprese le carte prepagate. La frode era incentrata soprattutto nella mancata dichiarazione di aver riportato condanne negli ultimi 10 anni per associazione mafiosa o di avere parenti condannati per questo reato.

I CLAN COINVOLTI

Le indagini riguardano i clan Di Lauro, Mazzarella, Caiazzo, Cimmino, Amato-Pagano, Gionta, Gallo, Cesarano, Falanga, Papale, Di Gioia, Vollaro, gli Ascione, i Mallardo, Mazzarella, Caiazzo-Simmino, Amato-Pagano, D’Alessandro, Quarto Sistema, Limelli-Vangone, Crimaldi, Arlistico-Terracciano-Orefice e Panico-Perillo.