Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra nel transitare in via Pini di Solimena a Barra hanno notato un autocarro fermo in strada con il portellone posteriore divelto. Un uomo che ha raccontato di aver appena rinvenuto il veicolo una rapina subita nel pomeriggio da due uomini. La coppia si è introdotta nel suo magazzino, avevano asportato diversa merce. I poliziotti hanno raccolto elementi nei confronti di un uomo, che hanno rintracciato nella sua abitazione in via Suor Maria della Passione.

Il fermo

Successivamente, hanno rinvenuto in un capannone in via Villa Bisignano ad Ercolano la merce rubata. Ernesto Gargiulo, 42enne con precedenti, è sottoposto a fermo per rapina aggravata.