Il video è finito sul web ed ha fatto allarmare e indignare tutti. A coprire il volto del rapinatore una mascherina chirurgica, oltre al cappello. Il volto, dunque, è invisibile senza nemmeno avere bisogno di camuffarsi. Succede sabato sera al supermercato “Coloniali Piemonte” al Rione Alto di Napoli. Qui il balordo armato di pistola si è fatto consegnare l’incasso della serata.

Il filmato

Il filmato è finito sui social network ed è scattata l’indignazione generale, oltre alla sensazione di pericolo per fatti del genere. Il video è piuttosto chiaro. Entra una persona in mascherina come tutti e che non fa presagire nulla. Poi a passo spedito verso la cassa tira fuori l’arma. Il resto è purtroppo la solita scena: i soldi tirati fuori e la fuga.