Rapina armata in una farmacia a Napoli nel centrale corso Vittorio Emanuele. I fatti intorno alle 18 di ieri, quando un malvivente con il volto coperto ha fatto irruzione pistola in pugni. Una donna incinta alla vista dell’arma ha accusato un malore. La cliente, subito soccorsa, è per fortuna in buone condizioni. Il balordo ha portato via l’incasso di alcune centinaia di euro.

Il rapinatore una volta in possesso dei soldi è rapidamente uscito dalla farmacia per dileguarsi. La donna, soccorsa dagli altri presenti e dai farmacisti, ha avvertito un malore ed è caduta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, allertati dalle vittime subito dopo la fuga del criminale. I poliziotti hanno avviato le indagini, ascoltando i testimoni, e sono state acquisite le registrazioni della videosorveglianza interna della farmacia.