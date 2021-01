Ladri nella notte all’interno della sede Avis di Sant’Anastasia in via Pomigliano, dove i soliti ignoti hanno forzato gli ingressi per portare via tutto. Rubati macchinari e anche i computer e tutto quanto era possibile portare via. I locali sono completamente devastati e questa mattina i donatori di sangue sono andati via per l’impossibilità di compiere i prelievi.

Le reazioni

“L’Avis di Sant’Anastasia ringrazia coloro che questa notte ci sono venuti a rubare. Questa mattina 30 donatori volontari erano disposti a donare la loro vita per salvarne altre 60 . Grazie a voi per questo bel dono di vita”, fa sapere l’organizzazione attraverso i sociale network.