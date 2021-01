Quattro persone sono morte in poche ore nel padiglione Santa Teresa dell’ospedale Rummo di Benevento, dedicato ai malati di Covid. Erano tutti ricoverati nelle terapie intensiva e sub intensiva da diversi giorni. Sono un 86enne di Benevento, un 84enne di Bucciano, un 81enne di Cusano Mutri. E anche un 67enne di Saviano, in provincia di Napoli, che quindi non aveva trovato posti letto a Napoli.

Il bollettino

Il bollettino giornaliero riferisce pero’ anche di 4 dimissioni dallo stesso padiglione, dove risultano ancora ricoverati 45 pazienti, quattro dei quali in Terapia Intensiva, 11 in pneumologia e subintensiva. Dall’inizio della pandemia a oggi le vittime del Covid in provincia di Benevento sono state 176.