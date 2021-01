Ha telefonato ad un’anziana 71enne di Napoli dicendo di essere la nipote. Le ha chiesto di consegnare 1500 euro ad un fattorino che le avrebbe consegnato un pacco. Ma l’anziana ha capito che c’era qualcosa che non andava. Si è confrontata con la vera nipote e quando ha capito che si trattava di una truffa ha chiamato la polizia. È così che gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, su disposizione della Centrale Operativa, hanno bloccato, in un condominio di via Luigi Volpicella, il truffatore che, dopo aver parcheggiato lo scooter, stava entrando nell’androne del palazzo per consegnare il «pacco».

L’autore

Ciro Paglionico, 54enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata truffa aggravata; il suo veicolo è stato sequestrato poiché privo di copertura assicurativa.