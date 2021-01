Poggiomarino e Palma Campania, due città limitrofe unite nel dolore. Vincenzo Lauri, 30 anni, è la vittima dell’incidente in moto avvenuto poco dopo le 13,30 di oggi in Via Iervolino. Il giovane palmese, ma residente a Poggiomarino – città della moglie – non ha avuto scampo. Lascia anche un bimbo di tre anni, uno strazio indicibile. Sono già decine sui social i messaggi di dolore per l’addio al povero Vincenzo, il cui corpo straziato è rimasto per oltre un’ora a terra. Lo schianto contro un’auto gli ha procurato ferite troppo profonde per poter fare qualcosa.

Polemiche e dinamica

Sul momento non sono mancate le polemiche per i soccorsi arrivati in ritardo da parte di chi era sul posto. Anche questa circostanza è da valutare, così come l’esatta dinamica del sinistro risultato poi mortale. Di certo c’è che la moto si è scontrata con un veicolo che si trovava al centro della carreggiata e che proveniva dalla parte opposta. Un impatto violento, che ha provocato a Vincenzo le lesioni che gli sono costate la vita. Sul luogo è anche arrivato un medico del posto, ma non ha potuto fare nulla se non accertare che il corpo era ormai senza vita.