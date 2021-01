Un palazzo abbandonato da anni, e che all’ennesimo temporale non ha più retto. A staccarsi la grondaia ed i cittadini del posto hanno lanciato l’allarme. L’intervento richiesto a Viale Manzoni a Poggiomarino, dove lo stabile è ormai privo di cure da decenni. Insomma, il classico cedimento annunciato e che ha portato i pompieri ad arrivare sul posto per la messa in sicurezza ed al fine di valutarne la staticità.

Vento e maltempo

La goccia che ha fatto traboccare il vaso in prima mattinata, quando una forte grandinata ed il vento che ha sferzato dalla notte, ha messo in apprensione i cittadini. Disagi in questa fase anche per la circolazione nella zona centrale di Poggiomarino. Saranno adesso i vigili del fuoco a decidere se puntellare o meno l’edificio, o se addirittura andranno intraprese ulteriori iniziativa per la sicurezza pubblica.