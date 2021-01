“Sulla Salerno – Reggio Calabria prima del casello autostradale all’altezza dell’uscita di San Giorgio a Cremano due signori che trasportavano delle imbottiture sull’auto hanno perso il carico. Il forte vento e il cattivo fissaggio delle imbottiture in totale disaccordo con il codice della strada. Hanno fatto staccare il carico che si è riversato al centro della carreggiata. Cosa più grave, sono scesi a recuperare la merce senza giubbotto di sicurezza e senza segnalare il pericolo agli automobilisti che sopraggiungevano a tutta velocità. È quanto ci ha segnalato un automobilista che ha assistito alla scena”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Europa Verde.

Tutto ripreso in un video

“Episodi del genere possono essere la causa di incidenti a catena, compromettendo la vita di gente innocente. Di ignari automobilisti che mai penserebbero di trovarsi lungo l’autostrada soggetti che a piedi raccattano roba. È per questo che da anni portiamo avanti una dura battaglia contro i trasporti pericolosi su auto e scooter, specie sulle strade a scorrimento veloce, dove pacchi o oggetti che cadono possono trasformarsi in proiettili. Occorre civiltà e buon senso, ma soprattutto multe severissime per chi viene colto in contravvenzione”, conclude.