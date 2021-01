Positivo al Covid, era a passeggio tranquillo in strada. Così un 60enne di Ischia, in provincia di Napoli denunciato dai carabinieri in violazione delle norme anti Covid. L’uomo sorpreso per strada a Barano d’Ischia nonostante fosse stato sottoposto in isolamento durante i controlli straordinario disposti dal comando provinciale di Napoli.

I controlli

Durante i controlli i militari hanno identificato 84 persone e sanzionato 8 persone perché non indossavano la prevista mascherina. L’uomo, con le dovute precauzioni del caso, si trova posto nuovamente in isolamento domiciliare. Nel corso delle operazioni anche 3 perquisizioni e 16 contravvenzioni a codice della strada.