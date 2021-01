Ghiaccio sulla strada, auto nella scarpata. I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti ad Ospedaletto D’Alpinolo per recuperare l’auto uscita di strada. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza, mentre la ragazza alla guida non ha subito conseguenze. Intervento anche a Roccabascerana, in frazione Cassano Gaudino, per il recupero con l’autogru di un autocarro rimasto impantanato.

Il meteo

Intanto fronte perturbato, alimentato da aria fresca in quota e sospinto da intensi venti di Libeccio, impattera’ sulle regioni centro-settentrionali e sulla Campania provocando un corposo peggioramento del tempo con piogge diffuse e localmente abbondanti. Meno freddo, dunque, ma torna il maltempo.