Incidente sulla Variante di Avellino nel tratto che ricade nel Comune di Manocalzati. Un’auto è sbandata e si è ribaltata, finendo fuori dall’asfalto. Il conducente è rimasto ferito, per fortuna non in maniera grave ma comunque in codice rosso. Il sinistro è avvenuto alle 9.30 nei pressi del casello autostradale di Avellino Est, dunque all’ingresso dell’A16. La vettura procedeva in direzione del capoluogo.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi. L’uomo, rimasto incastrato nell’abitacolo, è finito all’ospedale Moscati di Avellino per le ferite riportate e per gli accertamenti diagnostici necessari. Sul luogo i vigili del fuoco che hanno provveduto al recupero del veicolo e a mettere in sicurezza l’area.