Ha avuto i primi sintomi, poi il tampone che ha accertato la positività. Si tratta di un noto parrucchiere e titolare di un salone di Castel Volturno, nel Casertano. Il salone di bellezza dove svolge la sua attività intanto è stato chiuso per sanificazione. Contattate dalle autorità sanitarie tutte le clienti che sono venute in contatto con lui negli ultimi giorni. Dovranno restare in isolamento e sottoposti a tampone se necessario.

Il bilancio

Intanto a Castel Volturno la situazione è tra le migliori della zona. Sono infatti 36 i contagiati. Un numero nettamente inferiore alla vicina Mondragone che annovera ben 104 contagiati e negli ultimi giorni ha dovuto contare diverse vittime, addirittura 3 in un solo giorno nella settimana appena trascorsa.