Pomeriggio di paura per don Antimo Vigliotta, parroco della chiesa di Santa Margherita a Maddaloni. La sera dell’ultimo dell’anno, dopo il Te Deum, in chiesa è entrato un uomo, in evidente stato confusionale, chiedendo con foga prima generi alimentari e poi soldi. Ha tentato anche di aggredire don Antimo con un tagliacarte. Per fortuna il parroco non era solo ed i suoi collaboratori sono riusciti ad allontanarlo.

I fedeli hanno allertato i carabinieri che sono arrivati in chiesa quando l’uomo si era già allontanato. L’uomo, noto in città, seppur non sempre lucido, non aveva mostrato in passato atteggiamenti violenti. Tra l’altro spesso viene proprio aiutato dalla parrocchia a superare le difficoltà anche economiche.