Un’anziana morta in casa e la figlia con problemi psichici barricata all’interno che minaccia di fare esplodere tutto. Succede a Maddaloni, nel Casertano, al quarto piano di un palazzo di via Altomari. Il decesso risalirebbe a un paio di giorni fa, ma la figlia con problemi psichici solo ieri sera sul tardi ha lanciato l’allarme. Sul posto è arrivata la guardia medica che dopo aver constatato il decesso della donna, era uscita di casa per degli adempimenti. A quel punto, la figlia si è barricata.

Le ore di delirio

Poi sono cominciate le urla, minacciando di far saltare in aria la palazzina, dando fuoco alla casa. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco perchè la giovane non voleva aprire la porta. Una volta dentro, il 118 è riuscita a calmarla e sottoporla a cure. Gli stessi medici hanno accertato il decesso della madre.