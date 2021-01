Nuovo focolaio covid in Valle Caudina in Irpinia, con più di 10 positivi, contagiato anche il co parroco. Sanificati tutti gli ambienti delle chiese e delle sagrestie, un atto necessario, visto che il co parroco di San Martino Valle Caudina, don Francesco Russo risulta positivo al covid- 19. A riportato è Il Caudino che ha sentito don Salvatore Picca, parroco locale.

Il bilancio

I numeri devono essere ancora tutti confermati, ma, a quanto pare, potrebbero essere più di dieci i nuovi positivi. Naturalmente, bisognerà ricostruire tutti i contatti e la platea si potrebbe allargare ancora di più.