Negli ultimi giorni riscontrati alcuni casi di positività al Covid-19 all’interno dello staff della Fondazione Sorrento. Insieme all’amministratore delegato, Gaetano Milano, sono positivi al virus anche due collaboratori. Nessun altro caso, invece, accertato finora tra le altre persone che operano per la Fondazione.

Già effettuata la sanificazione

In via precauzionale, per tutelare la salute dello staff e degli eventuali fruitori, c’è stata l’immediata chiusura di Villa Fiorentino, sede della Fondazione Sorrento. Almeno fino al prossimo 17 gennaio. Nel frattempo già effettuata la completa sanificazione di tutti i locali della struttura da parte di una ditta specializzata.