“Voglio comunicarvi che sono risultato positivo al Covid. Per il momento ho una leggera febbre e un po’ di tosse e sono isolato in canonica. Domani la chiesa di San Domenico sarà interamente sanificata per poter celebrare con maggiore sicurezza e tranquillità”. Ad annunciarlo sui social network è Don Nicola De Sena, parroco della chiesa di San Michele Arcangelo a Somma Vesuviana, e che è dunque sintomatico.

