Sono sette i bambini della scuola materna di via Pigna a Giugliano risultati positivi al Coronavirus. Dal primo caso positivo, dunque, si è creato un focolaio che coinvolge quasi metà della classe. Anche una delle maestre al momento ha la febbre e si attende il tampone molecolare per confermare la positività dopo quello antigenico.

Gli altri

In quarantena ci sono frattanto altri 14 bambini e tre insegnanti e si attendono anche i tamponi dei genitori dei piccoli. La scuola intanto resta aperta per le altre classi, ma è chiaro che è una situazione complicata per i piccoli e per le loro famiglie.