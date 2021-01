Tamponi a tappeto nel Comune di Pomigliano d’Arco, dove sono risultati positivi al Covid 19 un amministratore comunale e due dipendenti. Il municipio, chiuso oggi per la festa patronale di San Felice, restera’ chiuso anche domani. In attesa, ha spiegato il sindaco Gianluca Del Mastro, di conoscere gli esiti di tutti i tamponi effettuati tra i dipendenti e tra gli amministratori comunali.

Il sindaco

”Oggi si e’ provveduto alla sanificazione degli ambienti del Comune – ha detto il sindaco -. E domani il municipio restera’ chiuso cosi’ come ho disposto in apposita ordinanza, in attesa di conoscere l’esito dei tamponi di tutti. Io ho gia’ ricevuto l’esito, ed e’ negativo”.