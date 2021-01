Cinque persone che avevano organizzato una partita notturna a calcetto sono state denunciate dai Carabinieri in base alla normativa di prevenzione anti-Covid. La partita era in corso poco prima delle 23.30 in via Leto Pomponio, nel quartiere Ponticelli. I fatti in una struttura sportiva, che e’ stata chiusa per cinque giorni. Il suo proprietario, un 41 enne, ed i cinque giocatori sono stati multati.

Gli altri controlli

Nel corso di controlli eseguiti nel quartiere Poggioreale i carabinieri hanno poi denunciato 6 persone per diversi reati ed elevato 20 contravvenzioni al codice della strada. o anche nei prossimi giorni.