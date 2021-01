Terribile lutto all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Stroncato da un infarto, a soli 45 anni, il medico Mauro Valeriano D’Auria, gastroenterologo del reparto, stimato ed apprezzato da colleghi e pazienti, alcuni dei quali arrivavano dall’area vesuviana e da mezza Campania per farsi curare da lui. Il decesso è arrivato a seguito di un malore mentre il medico giocava a tennis per tenersi in allenamento. Inutili tutti i soccorsi.

Il dolore

D’Auria lascia la moglie ed un figlio piccolo, oltre a tanti amici e colleghi che in queste ore non riescono a capacitarsi di quanto avvenuto. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore vengono diffusi sui social. Uno di questi recita: “Una di quelle notizie che non vorresti mai avere. Una gran bella persona. Un grande dottore. Ha operato mio padre. Disponibile, umile. Senza parole. Un’eccellenza abatese. R. I. P. ..Ciao Dottore”.