“Non si può morire così. La morte di un giovane, una morte così assurda, provoca sempre una reazione forte. Chi legge la notizia non può non rimanere colpito, sconcertato.

Come tutta la comunità palmese, sono profondamente colpito da questa drammatica vicenda che ha portato alla perdita di un nostro concittadino”. Ad esprimere dolore per Vincenzo Lauri è il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma. Il 30enne, residente da sposato a Poggiomarino è deceduto ieri in seguito ad un sinistro in moto.