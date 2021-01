«La nostra concittadina Antonella Avino è, forse, la prima ottavianese a vaccinarsi contro il Covid. Mi ha scritto un bel messaggio, carico di emozione. Ma non importa l’eventuale primato, non contano le classifiche». A scriverlo è il sindaco Luca Capasso, che sulla sua pagina social ha voluto condividere l’immagine dell’operatrice sanitaria ottavianese.

Le parole della fascia tricolore

Il primo cittadino continua: «Conta il simbolo, conta l’enorme importanza che ha la vaccinazione, soprattutto in questo periodo così delicato. Io sono per i vaccini, l’unica strada possibile, attualmente, contro il virus che ha sconvolto le nostre vite. E immagini come queste ci restituiscono la speranza».