Momento complicato per Victor Osimhen, rientrato a Napoli e risultato positivo al Covid-19 dopo aver festeggiato il suo compleanno in Nigeria. Una festa senza mascherine e distanziamento. Secondo quanto riportato da scorenigeria.com il club avrebbe sanzionato il giocatore con una multa molto pesante, da circa 250.000 euro. L’attaccante del Napoli, fermo dal novembre scorso per una lussazione alla spalla rimediata in Nazionale, ha partecipato ad un party in Nigeria. Una festa a sorpresa voluta dai parenti. Uso delle mascherine assai disinvolto, balli sfrenati e banconote che volteggiano in una sala assai affollata, priva di distanziamento sociale e quindi carica di rischi.

Il rientro si allontana

Gattuso sperava di riavere il giocatore in occasione della Supercoppa con la Juventus in programma il 20 gennaio ma ora dopo l’infortunio, costato al centravanti nigeriano dieci partite, che pareva smaltito, adesso non è possibile aggiornare l’agenda, né prevedere un rientro che non sembra immediato.