C’e’ la festa di compleanno al centro dei sospetti per la positivita’ di Viktor Osimhen al Covid-19. L’attaccante nigeriano era in Belgio per la fisioterapia alla spalla lussata il 22 dicembre, giorno in cui ha compiuto 22 anni e quella sera avrebbe partecipato a una festa in suo onore riportata dal profilo Instagram di Michael Golden, artista che cantava alla festa. Nella sala c’erano decine di persone, tutte senza mascherina e tutte che ballavano vicine, senza alcun distanziamento.

La rabbia dei tifosi

Tutti ballavano intorno ad Osimhen che danzava anche lui senza mascherina. Le immagini in queste ore sono al centro dei commenti di molti tifosi del Napoli inferociti per il comportamento dell’attaccante nigeriano. Chiaramente c’è da verificare la veridicità del video e soprattutto la data effettiva.