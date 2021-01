Quasi zona gialla prima di Natale, con i nuovi criteri la Regione Campania governata da Vincenzo De Luca potrebbe restare in zona Arancione. Da lunedì 11 gennaio ci sono i nuovi criteri. E c’è attesa per conoscere i nuovi colori dell’Italia che sarà per la maggior parte arancione.

Le altre

Dopo essere stata sempre in zona gialla, il Veneto rischia il passaggio diretto in zona rossa in virtù dei nuovi criteri. Rischiano la zona con maggiori restrizioni anche Calabria, Friuli Venezia Giulia. Hanno invece numeri da zona arancione Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Lombardia.