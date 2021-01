Durante l’attività di controllo del territorio, in corso San Giovanni, gli agenti della polizia municipale della unità operativa territoriale guidata dal capitano Gaetano Frattini hanno ritrovato una borsa con documenti e portafoglio pieno di banconote e postamat. Gli agenti, nell’ispezionare la borsa per risalire all’identità del titolare, hanno trovato documenti intestati ad A. I. di 77 anni e all’interno un portafoglio pieno di banconote per un valore di 1100 euro. Per riconsegnare la borsa alla proprietaria che dai documenti risultava essere residente a Portici, in un primo momento irreperibile, gli agenti hanno accertato che la

donna aveva appena cambiato residenza.

La riconsegna

Dopo numerosi tentativi sono riusciti a rintracciare il figlio. Successivamente la donna ha raggiunto gli uffici della polizia municipale a San Giovanni recuperando la borsa ed emozionata ha elogiato e ringraziato in quanto i soldi erano quelli della pensione che aveva appena ritirato.