Dramma della solitudine nel capoluogo irpino. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti in centro città e più precisamente in via De Feo, per un soccorso ad una anziana donna che non rispondeva ai vicini. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento da parte dei caschi rossi la donna di 82 anni è stata rinvenuta priva di vita.

Familiari sotto choc

Sotto choc familiari e residenti del palazzo dove l’anziana risiedeva. Il decesso sarebbe stato provocato da un malore. Ma ci sono approfondimenti in corso.