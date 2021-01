I carabinieri della stazione di Saviano hanno sanzionato i titolari di 4 bar della città per inosservanza delle normativa anticontagio. I controlli nell’ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli. In ognuna delle 4 attività, due dislocate in Via Corsi e le restanti in Corso Italia e Via Ciccone, i clienti consumavano bevande o alimenti.

Il totale delle multe elevate dai carabinieri è di 1600 euro, ma sorprende naturalmente che ben 4 bar della stessa città non abbiano rispettato le regole e tutte in una sola serata.